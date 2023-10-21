Средствами ПВО и истребительной авиацией: ВС России за сутки сбили четыре самолёта и вертолёт ВСУ
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В течение прошедших суток Вооружённые Силы РФ сбили пять единиц воздушной техники войск киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолёт Су-24. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолёт Су-24, два самолёта Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Также средствами ПВО были перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 23 беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Наряду с этим оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.
К тому же на аэродроме Долгинцево в районе города Кривой Рог (Днепропетровская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины, а возле н.п. Первомайское (ДНР) — полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
Ситуация на направлениях СВО
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад возле н.п. Ямполовка (ДНР).
Потери противника составили до 100 бойцов убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Ранее в пресс-центре группировки войск «Центр» сообщали о поражении около 130 целей украинских войск и подавлении более 20 расчётов полевой артиллерии на Краснолиманском направлении.Также на russian.rt.com На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» за сутки поразили около 130 целей ВСУ
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах н.п. Синьковка (Харьковская область) и Сергеевка (ЛНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах н.п. Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка (ДНР).
Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ возле н.п. Угледар и Водяное (ДНР). Потери противника составили до 140 военнослужащих, а также три автомобиля.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ возле н.п. Вербовое (Запорожская область).
Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два танка и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.