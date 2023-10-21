ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
- РИА Новости
«В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.
Кроме того, российская армия взяла первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной за счёт увеличения ежедневного расхода снарядов.
Военная хроника ранее рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.