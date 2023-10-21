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ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

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Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.
ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
  • РИА Новости

«В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, российская армия взяла первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной за счёт увеличения ежедневного расхода снарядов.

Военная хроника ранее рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.

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