ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили склады боеприпасов и топлива ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области.

«В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево уничтожены склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, российская армия взяла первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной за счёт увеличения ежедневного расхода снарядов.

Военная хроника ранее рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.