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ВС России взяли первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной

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Российские войска взяли первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной за счёт увеличения ежедневного расхода снарядов.
ВС России взяли первую линию обороны ВСУ к северу от Кременной
  • РИА Новости

По словам военкора RT Игоря Жданова, украинские войска отступили на километровом участке фронта.

«В среднем в сутки у меня уходит порядка 500 мин 82-мм из двух миномётов... Ну и до 50 снарядов к гаубице Д-30. И периодически я делаю залпы «Градами», — рассказал один из бойцов.

Военная хроника ранее рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.

Военная хроника сообщала, что первое поражение дроном «Ланцет» вертолёта Ми-8 украинских войск в районе села Уманского в ДНР говорит о его универсальности и широком применении беспилотников такого типа в ходе спецоперации.

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