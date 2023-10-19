Военная хроника рассказала подробности поражения дроном «Ланцет» вертолёта ВСУ

Первое поражение дроном «Ланцет» вертолёта Ми-8 украинских войск в районе села Уманского в ДНР говорит о его универсальности и широком применении беспилотников такого типа в ходе спецоперации. Об этом сообщила Военная хроника.

По предположительным данным, машина была поражена не в пункте базирования, а на площадке, где вертолёт или дозаправлялся, или выгружал-загружал определённый груз.

«Это первый случай поражения вертолёта барражирующим боеприпасом «Ланцет». Дрон официально может считаться универсальным: на его счету уничтоженные катера, танки, гаубицы, зенитные комплексы, станции РЭБ, полевые штабы, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и теперь вертолёт Ми-8», — говорится в заявлении.

Военная хроника подчеркнула, что на фоне роста производства беспилотников увеличивается и количество их операторов.

«Этот эпизод (попадание в вертолёт. — RT) может указывать на более широкое распространение комплексов в целом. Это позволяет охватить больше целей и увеличить интенсивность их поражения», — отметили журналисты.

Они не исключили, что украинский вертолёт нашло «Изделие-53» с элементами ИИ и программой распознавания объектов.

«Если использовался именно этот барражирующий боеприпас, то в ближайшем будущем оператору «Ланцета» останутся только надзорная и координационная функции для определения района боевого дежурства, что позволит реализовать принцип «выстрелил и забыл», используемый в современных противотанковых комплексах», — подытожили журналисты.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что российские военнослужащие показывают чудеса технического усовершенствования беспилотников «Ланцет».