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Гуменюк: Россия показывает чудеса технического усовершенствования дронов «Ланцет»

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Российские военнослужащие показывают чудеса технического усовершенствования беспилотников «Ланцет». Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

«Что касается их дронов «Ланцет», то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования», — приводит РИА Новости её слова.

Гуменюк подчеркнула, что ВС России увеличили радиус поражения этими дронами с 40 до 60—70 км.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что ВСУ столкнулись с серьёзной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», поразившего штурмовик Су-25 ВСУ.

Также в Bild отметили, что российские «Ланцеты» успешно обходят ПВО и уничтожают истребители ВСУ.

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