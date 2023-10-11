Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что ВСУ столкнулись с серьёзной угрозой из-за новой версии российского дрона «Ланцет», поразившего штурмовик Су-25 ВСУ.

«Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолёту, припаркованному в Долгинцево», — сказал журналист.

При этом он отметил, что данный «Ланцет» представлял собой новый дальнобойный дрон с дальностью полёта 45 миль (72,4 км).

Кроме того, Экс призвал ВСУ прятать свои самолёты, так как они, по его словам, могут терять «драгоценную» авиацию из-за российских дронов.

Ранее в Bild отметили, что российские «Ланцеты» успешно обходят ПВО и уничтожают истребители ВСУ.

Также немецкий журналист Юлиан Рëпке заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днём.