Российская армия становится только сильнее в то время, как Украина теряет своих лучших солдат, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Об этом он написал в соцсети X.

«У них гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно», — сказал Репке.

Кроме того, он отметил, что российские «Ланцеты» приобрели ещё большую дальность. Также, по словам журналиста, стало сложнее засечь «Герани» ВС России, так как они производят меньше шума.

Ранее российский спецназ применил в зоне СВО робота—антиснайпера «Сосна—Н».

Также экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Россия навредила США, используя их собственную глупость.