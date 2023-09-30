Bild: российские «Ланцеты» успешно обходят ПВО и уничтожают истребители ВСУ
«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьёт наверняка», — говорится в публикации.
При этом Рёпке отметил, что в течение восьми дней российским военным неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины.
Ранее Рëпке заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днём.
Также, по его словам, ВСУ совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику.