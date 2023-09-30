Bild: российские «Ланцеты» успешно обходят ПВО и уничтожают истребители ВСУ

Обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские войска приспособились к новым реалиям войны и научились успешно уничтожать истребители ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

«Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьёт наверняка», — говорится в публикации.

При этом Рёпке отметил, что в течение восьми дней российским военным неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины.

Ранее Рëпке заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днём.

Также, по его словам, ВСУ совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику.