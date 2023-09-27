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Журналист Репке: ВСУ совершают глупые ошибки, из-за чего теряют военную технику

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Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ВСУ совершают глупейшие ошибки на фронте, вследствие чего теряют военную технику.

Об этом, как сообщает газета «Известия» он написал в соцсетях.

«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолёты менее чем в 90 км от фронта...? — написал журналист.

По его словам, данное местоположение находится в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet.

При этом Репке добавил, что такая ситуация для него необъяснима.

Ранее в 19FortyFive заявили, что авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового «Ланцета» ВС России.

В Forbes также отмечали, что ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских БПЛА.

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