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Forbes: ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских БПЛА

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Обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских беспилотников.

«Плохие новости для потрёпанных украинских военно-воздушных сил», — сказал он.

При этом Экс привёл в пример поражение российским беспилотником истребителя МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога.

Журналист предположил, что этот удар «мог стать боевым дебютом нового «Ланцета».

Ранее сообщалось, что российские РЭБ отключают электронику в самолётах ВСУ.

Также бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине.

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