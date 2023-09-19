Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине

У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

AFP

Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объёмы военной продукции. «Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак», — цитирует его РИА Новости. Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне. Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.