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Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине

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У Запада нет ни единого шанса выиграть конфликт на Украине, заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.
Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине
  • AFP

Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объёмы военной продукции.

«Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

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