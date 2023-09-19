Экс-морпех ВС США Берлетик: у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине
- AFP
Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает производить огромные объёмы военной продукции.
«Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну? Ответ: никак», — цитирует его РИА Новости.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.