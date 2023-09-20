РИА Новости: российские РЭБ отключают электронику в самолётах ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что российские системы РЭБ на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков.
«В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу», — говорится в сообщении.
Ранее ВС России уничтожили штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении.
Также сообщалось, что российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.