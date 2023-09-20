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РИА Новости: российские РЭБ отключают электронику в самолётах ВСУ

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Боевым самолётам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые выключают их электронику.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что российские системы РЭБ на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков.

«В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу», — говорится в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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