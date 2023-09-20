РИА Новости: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника разведки дивизии с позывным «Феникс».
По его словам, Клещеевка уже давно была «снесена с лица земли», и там негде закрепляться.
«Поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за неё. Там закрепились», — сказал военный.
Он также добавил, что подразделения дивизии занимают несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села.
Ранее сообщалось, что новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР.
Также Военная хроника проанализировала ситуацию в Клещеевке.