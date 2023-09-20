РИА Новости: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР

Подразделения ивановских десантников закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР и контролируют подступы к железной дороге.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника разведки дивизии с позывным «Феникс».

По его словам, Клещеевка уже давно была «снесена с лица земли», и там негде закрепляться.

«Поэтому наши войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за неё. Там закрепились», — сказал военный.

Он также добавил, что подразделения дивизии занимают несколько домов на двух улицах Клещеевки и на северной окраине села.

Ранее сообщалось, что новая группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР.

Также Военная хроника проанализировала ситуацию в Клещеевке.