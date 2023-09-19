Военная хроника проанализировала ситуацию в Клещеевке

Военная хроника проанализировала текущую ситуацию в селе Клещеевка.

«Боевые действия за село шли параллельно штурму Артёмовска и продолжаются до сих пор. ВСУ на этом участке предпринимают попытки продавить оборону ВС России и вернуть утраченные ещё прошлой весной позиции, но сделать это теми силами, что остались у украинской армии после потери Артёмовска, в данный момент невозможно», — говорится в материале.

Уточняется, что попытка пробить коридор на Клещеевку параллельно с начавшимся наступлением в Запорожье также ни к чему не привела. Украинские войска в этом районе действуют на ограниченной площади — примерно 10 кв. км, — однако о полноценном контроле этой территории речь не идёт: на этой площади ВСУ пытаются перемещать людей и боевую технику, которая находится под постоянным обстрелом артиллерии ВС России.

«Главная проблема в этом районе — рельеф. Из-за сильного перепада высот украинские войска вынуждены сначала подниматься в гору, а затем спускаться к низколежащему селу... В случае отступления этот манёвр приходится проделывать заново, что для подразделения с ранеными и без военной техники является сложнейшей задачей и приводит к дополнительным потерям», — отмечается в анализе.

По данным Военной хроники, ВСУ отправили на штурм села примерно две роты — около 200 человек. После боёв и обстрелов со стороны артиллерии ВС России украинские войска лишились половины штурмовых групп: на данный момент в юго-западной части Клещеевки находятся от 50 до 75 человек.

«О полноценном удержании села речь не идёт, поскольку вся Клещеевка разрушена и целых зданий в селе не осталось, на этом участке тяжело организовать полноценную линию обороны. Кроме того, сообщения об отходе российских войск из села не подтверждаются — подразделения ВС России находятся на заранее подготовленных позициях в северной части Клещеевки», — добавляется в материале.

Вместе с этим по ВСУ продолжают работать российские артиллерия и авиация, так что переброска украинских подкреплений, не говоря уже о развитии атаки, в настоящее время невозможна.

Ранее в Минобороны России заявлял, что ВСУ несут огромные потери в Клещеевке в результате активных действий российских военнослужащих.