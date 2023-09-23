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19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового «Ланцета» ВС России

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Новый вариант российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет» представляет угрозу для авиабаз Вооружённых сил Украины, поскольку может поражать цели на дальнем расстоянии.
19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового «Ланцета» ВС России
  • РИА Новости

Об этом заявила обозреватель Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive.

«Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками», — говорится в публикации. 

Как отметила Карлин, удары «Ланцетами» по авиабазам ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области продемонстрировали, что новые дроны могут поражать цели с более дальнего расстояния.

Ранее в распоряжении RT оказалось видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ на направлении Сватово — Кременная при помощи «Ланцета».

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