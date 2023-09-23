19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового «Ланцета» ВС России

Новый вариант российского беспилотного летательного аппарата «Ланцет» представляет угрозу для авиабаз Вооружённых сил Украины, поскольку может поражать цели на дальнем расстоянии.

Об этом заявила обозреватель Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive.

«Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками», — говорится в публикации.

Как отметила Карлин, удары «Ланцетами» по авиабазам ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области продемонстрировали, что новые дроны могут поражать цели с более дальнего расстояния.

Ранее в распоряжении RT оказалось видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ на направлении Сватово — Кременная при помощи «Ланцета».