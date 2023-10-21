Военная хроника рассказала подробности применения «Ланцетов» с новым наведением

Военная хроника рассказала о подробностях применения российских беспилотников «Ланцет» с новой системой наведения в зоне СВО.

Журналисты напомнили об уничтожении РСЗО RM-70 Vampire с помощью «Ланцета».

«Примечательно, что цель была поражена боеприпасом с системой наведения — на экране с прицельной сеткой хорошо видна надпись «Цель захвачена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что технология распознавания целей отрабатывалась и ранее: её испытывали в боевых условиях как на БПЛА небольшого размера «Ланцет-1», так и на «больших» дронах «Ланцет-3».

«Судя по всему, массовое применение беспилотников, способных приоритизировать цели, началось и «Ланцеты», как и было обещано разработчиками, уже действуют над полем боя в автоматическом режиме», — подчеркнули журналисты.

Факт применения дрона в режиме выбора целей подтверждается поведением боеприпаса на видеозаписи.

«В нём (видео. — RT) «Ланцет» прилетает именно в РСЗО, хотя примерно в то же время по дороге рядом проезжает грузовик или пикап», — говорится в тексте.

Ранее Военная хроника сообщала, что первое поражение дроном «Ланцет» вертолёта Ми-8 украинских войск в районе села Уманского в ДНР говорит о его универсальности и широком применении беспилотников такого типа в ходе спецоперации.