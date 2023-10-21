На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» за сутки поразили около 130 целей ВСУ

Около 130 целей украинских войск было поражено за сутки подразделениями ВС РФ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-центре группировки войск «Центр». В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии. Потери противника составили свыше 255 военнослужащих.

«Центр»

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение около 130 целям украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В частности, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация поразили подразделения 24, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. При этом в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 255 военнослужащих», — подчеркнул он.

«Юг»

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение 33 скоплениям живой силы украинских войск в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

В результате уничтожены около 155 военнослужащих противника.

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Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три украинских миномёта 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

«Запад»

На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации и пунктам управления подразделений 32-й механизированной бригады, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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Кроме того, реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» нанесены удары по опорным пунктам, вооружению и военной технике украинских сил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два миномётных расчёта.

По его словам, общие потери противника составили до двух рот живой силы, танк, три боевые бронированные машины «Казак», две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, три беспилотных летательных аппарата и один пикап.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотников.

«Артиллерийские подразделения Западной группировки войск продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», — подчеркнули в МО РФ.

Боевая работа расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка»

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку украинских войск в районе Приютного, сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ возле Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Также была сорвана попытка подвоза боеприпасов на позиции украинских войск вблизи Новомихайловки. «Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — отметил он.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийское орудие Д-20 и четыре миномётных расчёта.

Ударами авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.