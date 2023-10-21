На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» за сутки поразили около 130 целей ВСУ
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«Центр»
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение около 130 целям украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
В частности, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация поразили подразделения 24, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. При этом в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск.
«Потери противника на данном направлении составили свыше 255 военнослужащих», — подчеркнул он.
«Юг»
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение 33 скоплениям живой силы украинских войск в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
В результате уничтожены около 155 военнослужащих противника.Также на russian.rt.com Групповыми ударами: ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили подразделения «Азова» и иностранных наёмников
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три украинских миномёта 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.
«Запад»
На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации и пунктам управления подразделений 32-й механизированной бригады, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Кроме того, реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» нанесены удары по опорным пунктам, вооружению и военной технике украинских сил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два миномётных расчёта.
По его словам, общие потери противника составили до двух рот живой силы, танк, три боевые бронированные машины «Казак», две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, три беспилотных летательных аппарата и один пикап.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотников.
«Артиллерийские подразделения Западной группировки войск продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», — подчеркнули в МО РФ.
- Боевая работа расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка»
«Восток»
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку украинских войск в районе Приютного, сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ возле Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Также была сорвана попытка подвоза боеприпасов на позиции украинских войск вблизи Новомихайловки. «Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — отметил он.
В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийское орудие Д-20 и четыре миномётных расчёта.
Ударами авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.