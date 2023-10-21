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На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» за сутки поразили около 130 целей ВСУ

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Роман Шимаев
Около 130 целей украинских войск было поражено за сутки подразделениями ВС РФ на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-центре группировки войск «Центр». В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии. Потери противника составили свыше 255 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» за сутки поразили около 130 целей ВСУ
  • © Минобороны РФ

«Центр» 

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение около 130 целям украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В частности, артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация поразили подразделения 24, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. При этом в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии украинских войск.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 255 военнослужащих», — подчеркнул он.

«Юг»

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение 33 скоплениям живой силы украинских войск в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

В результате уничтожены около 155 военнослужащих противника.

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Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три украинских миномёта 120-го калибра в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

«Запад»

На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации и пунктам управления подразделений 32-й механизированной бригады, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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Кроме того, реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» нанесены удары по опорным пунктам, вооружению и военной технике украинских сил. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два миномётных расчёта.

По его словам, общие потери противника составили до двух рот живой силы, танк, три боевые бронированные машины «Казак», две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, три беспилотных летательных аппарата и один пикап.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» на Купянском направлении. В ведомстве отметили, что разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотников.

«Артиллерийские подразделения Западной группировки войск продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», — подчеркнули в МО РФ.

  • Боевая работа расчётов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка»

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку украинских войск в районе Приютного, сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ возле Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Также была сорвана попытка подвоза боеприпасов на позиции украинских войск вблизи Новомихайловки. «Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — отметил он.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял РСЗО БМ-21 «Град», артиллерийское орудие Д-20 и четыре миномётных расчёта.

Ударами авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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