ВС России нанесли огневое поражение украинским войскам под Клещеевкой и Курдюмовкой на Донецком направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения «Южной» группировки войск... нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки», — цитирует его РИА Новости.

Астафьев добавил, что ВСУ потеряли до 155 военнослужащих.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение недели отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.