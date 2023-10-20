RS: Украина не может победить Россию даже при колоссальных тратах стран Запада
- Gettyimages.ru
«Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков США предоставят или сколько артиллерийских снарядов произведут», — говорится в публикации.
Как пишет Дэвис, страны Запада потратили огромные ресурсы на украинское контрнаступление, которое не оправдало возложенных на него ожиданий.
Это, в свою очередь, привело к огромным потерям в живой силе и технике Вооружённых сил Украины.
В статье также отмечается, что политический хаос в Соединённых Штатах и ситуация в зоне палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание от Украины.
По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.
Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.