Украина не может одержать победу над Россией даже при колоссальных тратах со стороны западных стран, заявил в статье для издания Responsible Statecraft подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков США предоставят или сколько артиллерийских снарядов произведут», — говорится в публикации.

Как пишет Дэвис, страны Запада потратили огромные ресурсы на украинское контрнаступление, которое не оправдало возложенных на него ожиданий.

Это, в свою очередь, привело к огромным потерям в живой силе и технике Вооружённых сил Украины.

В статье также отмечается, что политический хаос в Соединённых Штатах и ситуация в зоне палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание от Украины.

По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.