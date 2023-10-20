Групповыми ударами: ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили подразделения «Азова» и иностранных наёмников

Подразделения нацформирования «Азов»*, а также иностранные инструкторы и наёмники ликвидированы в результате групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, нанесённых в период с 14 по 20 октября, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет и склад хранения безэкипажных катеров.

В период с 14 по 20 октября Вооружённые силы РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наёмников», — заявил он.

Вдобавок ударами авиации и ракетных войск уничтожено пять складов с боеприпасами и военной техникой.

Кроме того, за прошедшую неделю действиями истребительной авиации и подразделений ПВО уничтожены 12 самолётов — десять истребителей МиГ-29 (семь из которых уничтожены за последние сутки) и два штурмовика Су-25, — а также два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачены 35 реактивных снарядов HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Брифинг Минобороны России

Ситуация на направлениях СВО

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск профессиональными действиями отразили 61 контратаку украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.

При этом авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю.

Потери противника за период с 14 по 20 октября составили свыше 995 военнослужащих, десять танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем было отражено 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ.

Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и пять орудий.

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На Донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка (ДНР).

За прошедшую неделю на данном направлении отражено 25 атак противника. Потери ВСУ составили более 2065 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле н. п. Угледар, Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Потери противника составили свыше 1010 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили десять атак противника вблизи н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область).

Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении подразделения ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии украинские формирования потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.