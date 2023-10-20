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МО России: ВСУ за неделю потеряли более 475 человек на Запорожском направлении

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Армия Украины за минувшую неделю потеряла более 475 военнослужащих на Запорожском направлении, заявило Министерство обороны России.
МО России: ВСУ за неделю потеряли более 475 человек на Запорожском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в новой сводке оборонного ведомства.

«На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили десять атак противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — сказано в заявлении.

Потери противника, помимо живой силы, составили 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

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