Армия Украины за минувшую неделю потеряла более 475 военнослужащих на Запорожском направлении, заявило Министерство обороны России.

Об этом говорится в новой сводке оборонного ведомства.

«На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили десять атак противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — сказано в заявлении.

Потери противника, помимо живой силы, составили 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.