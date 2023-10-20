Минобороны: ВС России улучшили положение подразделений на Купянском направлении

Подразделения армии России за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта.

Об этом заявило Министерство обороны России.

Ударами авиации и огнём артиллерии российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Тимковки Харьковской области, а также в Макеевке в ЛНР.

«В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», — заявили в министерстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.