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Минобороны: ВС России улучшили положение подразделений на Купянском направлении

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Подразделения армии России за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта.
Минобороны: ВС России улучшили положение подразделений на Купянском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом заявило Министерство обороны России.

Ударами авиации и огнём артиллерии российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Тимковки Харьковской области, а также в Макеевке в ЛНР.

«В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», — заявили в министерстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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