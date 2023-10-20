Минобороны: ВС России улучшили положение подразделений на Купянском направлении
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Об этом заявило Министерство обороны России.
Ударами авиации и огнём артиллерии российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Тимковки Харьковской области, а также в Макеевке в ЛНР.
«В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю», — заявили в министерстве.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.