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ВСУ потеряли более тысячи военных за неделю на Южно-Донецком направлении

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ВСУ потеряли более 1 тыс. военных и 37 единиц техники за неделю на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны России.
ВСУ потеряли более тысячи военных за неделю на Южно-Донецком направлении
  • Gettyimages.ru

«На Южно-Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, подразделения армии России за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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