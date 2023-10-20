ВС России с помощью ракет и дронов уничтожили подразделения «Азова» и наёмников
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Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что с 14 по 20 октября российские войска нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и дронами по военным складам, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику.
Кроме того, удары были нанесены по местам размещения украинских военных, националистов и иностранных наёмников.
«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наёмников», — заявили в министерстве.
По данным оборонного ведомства, на Херсонском направлении ВСУ в течение недели предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.
Также российские войска за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта в Харьковской области.
Кроме того сообщается, что ВСУ за неделю потеряли более 475 человек на Запорожском направлении
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.