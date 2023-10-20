Узнать больше

ВС России с помощью ракет и дронов уничтожили подразделения «Азова» и наёмников

Короткая ссылка
Вооружённые силы России в течение прошедшей недели с помощью ударов ракетами и беспилотниками уничтожили подразделения «Азова»* и иностранных наёмников, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ.
ВС России с помощью ракет и дронов уничтожили подразделения «Азова» и наёмников
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Отмечается, что с 14 по 20 октября российские войска нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и дронами по военным складам, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику.

Кроме того, удары были нанесены по местам размещения украинских военных, националистов и иностранных наёмников.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наёмников», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, на Херсонском направлении ВСУ в течение недели предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

Также российские войска за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта в Харьковской области.

Кроме того сообщается, что ВСУ за неделю потеряли более 475 человек на Запорожском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить