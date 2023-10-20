ВС России с помощью ракет и дронов уничтожили подразделения «Азова» и наёмников

Вооружённые силы России в течение прошедшей недели с помощью ударов ракетами и беспилотниками уничтожили подразделения «Азова»* и иностранных наёмников, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что с 14 по 20 октября российские войска нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и дронами по военным складам, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику.

Кроме того, удары были нанесены по местам размещения украинских военных, националистов и иностранных наёмников.

«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наёмников», — заявили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, на Херсонском направлении ВСУ в течение недели предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

Также российские войска за прошедшую неделю улучшили своё положение на переднем крае на Купянском направлении фронта в Харьковской области.

Кроме того сообщается, что ВСУ за неделю потеряли более 475 человек на Запорожском направлении

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.