«Качество кассетных боеприпасов ВСУ оставляет желать лучшего»: что происходит на Северском направлении в ЛНР

Линия соприкосновения на Северском направлении застыла, но боевые действия тут не прекращаются ни на один день. Корреспондент RT побывал на позициях подразделений 2-го армейского корпуса, которые сдерживают натиск ВСУ от Шипиловки до Золотарёвки в Луганской Народной Республике.

Напротив наших позиций, западнее освобождённой Золотарёвки, в районе Верхнекаменского, стоят подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, усиленные отрядами территориальной обороны. Рядом с ней стояла 57-я бригада, однако недавно её перебросили на Купянское направление.

Севернее — в районе вокруг Белогоровки — находятся позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Кроме этого, по данным разведки 2-го корпуса ЛНР, в Северске на постоянной основе формируются различные штурмовые отряды, которые перебрасываются в районы Кременной и Сватова.

Последние более или менее серьёзные наступательные действия подразделений ВСУ на рубеже Белогоровка — Верхнекаменское фиксировались два месяца назад, рассказывает один из офицеров корпуса.

Тогда украинские военнослужащие 81-й бригады предприняли попытку штурма российских позиций в районе Шипиловки. Им не поздоровилось. Атака была успешно отражена. 18 погибших со стороны противника — это только то, что удалось подтвердить визуально. Их тела наши бойцы видели своими глазами.

RT

«Ситуацию можно охарактеризовать как стабильную. Мы плотно стоим в обороне», — говорит боец с позывным Ведуга.

В круглосуточном режиме наши военнослужащие уничтожают живую силу ВСУ, подавляют их огневые средства, срывают ротационные мероприятия, а главное — не дают украинским подразделениям делать то, что называется «оборудование позиций в инженерном отношении»: копать траншеи, перекрывать ходы сообщения, создавать блиндажи и так далее. Без всего этого личный состав противника беззащитен.

То же самое пытаются делать и ВСУ, но с каждым днём их возможности сокращаются.

Как отмечают бойцы 2-го корпуса, на Северском направлении ВСУ стали меньше использовать ствольную артиллерию и миномёты. Исключение: «Полька» — бесшумный 60-мм миномёт LMP-2017 польского производства.

При этом больше стало случаев применения кассетных боеприпасов. Они появились в этом районе в июле 2023 года, буквально через неделю после того, как украинское командование заявило о получении таких снарядов от США.

«Обстрелы кассетами фиксируются каждые сутки. Вещь неприятная. Если шелест обычных снарядов или свист миномёта слышно, то в случае с этим типом снарядов — только хлопок, сразу после которого следует поражение суббоеприпасами», — объясняет Ведуга.

Поражающий эффект кассет российскими военнослужащими минимизируется средствами индивидуальной бронезащиты и хорошей реакцией, которая позволяет своевременно укрыться от прилётов в блиндаже или окопе.

«Качество кассетных боеприпасов ВСУ оставляет желать лучшего, — делится боец с позывным Норвежец. — Очень много снарядов не разрывается. И это представляет большую опасность, чем сама кассета, которая отрабатывает штатно. Личный состав достаточно укреплён у нас, и если вовремя среагировать и укрыться в перекрытой щели, в «лисьей норе» — в принципе, поражающий эффект невелик. Но вот если кто-то не заметит, случайно зацепит неразорвавшуюся кассету, тогда трагичные последствия могут быть».

Это создаёт дополнительную работу для сапёров, которые подрывают «неразрывы» накладным зарядом, однако не всегда обстановка на передовой позволяет сделать это оперативно и безопасно — иногда неразорвавшиеся кассетные боеприпасы падают прямо на бруствер.

RT

Участилось применение подразделениями ВСУ на Северском направлении и беспилотников всех типов: используются ударные дроны, дроны-камикадзе и дроны со сбросами, в том числе и «Баба-Яга». Этот представляет особую угрозу, так как имеет большую грузоподъёмность, хорошую навигацию и автономный ход. Может нести на себе, например, 82-мм или даже противотанковые мины.

Однако, как объясняют наши военные, любые попытки противника продвинуться на восток будут вскрыты на самых начальных этапах, а наступающие силы уничтожены, как было до этого под Белогоровкой. Разведка перехватывает радиопереговоры и почти беспрерывно наблюдает за украинскими позициями и путями подвоза с беспилотников.

Огневые точки и блиндажи ВСУ успешно разбираются с помощью артиллерии, миномётов и FPV-дронов, а все подходы к позициям ВС РФ надёжно защищены минными заграждениями.

«Пройти тут для ВСУ практически невозможно», — улыбается один из бойцов.