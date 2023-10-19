«Нам нужны думающие солдаты»: как учебный центр бригады «Волк» готовит инструкторов в зоне СВО

Очередная группа инструкторов из числа военнослужащих ВС РФ завершила курс подготовки на базе учебного центра бригады «Волк». Корреспондент RT провёл с выпускниками их последний день на полигоне.

9 часов утра, учебный полигон бригады «Волк». С погодой повезло. После нескольких дней дождей из-за облаков наконец-то выглянуло солнце, но уже по-осеннему холодное. Сводный взвод одной из армий ВС РФ после построения сразу уходит на «окоп» — учебное место, имитирующее опорный пункт противника. Здесь весь день будет проходить своего рода выпускной экзамен.

Экзаменуемые — участники СВО, которые прибыли в учебный центр на курс подготовки, чтобы стать инструкторами. Это их последний день обучения, и, как поступит команда, они разъедутся по полигонам и уже сами будут обучать личный состав в зоне спецоперации.

Но перед этим финальная отработка одного из важнейших элементов подготовки — штурмовой бой в окопе. Он должен показать, чему в ходе интенсивного и сжатого по срокам курса научились будущие инструкторы: работу с личным стрелковым оружием, метание боевых гранат, а самое главное — взаимодействие в двойках. Задача — дойти до конца зигзагообразной траншеи, совершив минимальное количество ошибок. Ограничений по времени нет.

«Красный» и «зелёный»

Двойка курсантов начинает выполнение норматива. Ещё не зайдя в окоп, первый номер открывает огонь по условному противнику. Бойцы, пригнувшись, спускаются вниз и продвигаются по траншее до первого поворота. Один стреляет сидя, второй, над ним, подавляет огнём «по-сомалийски» над бруствером. Курсанты, стреляя, пробегают до следующего поворота.

Один кричит: «Красный!», и немного отходит за второй номер, который прикрывает своего товарища, пока тот не сменит магазин. «Зелёный!» — снова кричит первый, и двойка продолжает двигаться к очередному повороту, стреляя в его сторону.

Второй номер достаёт из подсумка РГН (ручную наступательную гранату), кричит: «Кольцо» — и бросает её через бруствер за поворот, тут же прилипая с первым номером к стенке траншеи. «501, 502, 503…». Взрыв — и двойка заходит за угол, на ходу открывая огонь.

RT

«Красный», — кричит уже второй номер, и теперь, пока он перезаряжается, его прикрывает первый. Так повторяется несколько раз, пока по зигзагам и развилкам двойка не дойдёт до самого конца.

На протяжении всего окопа за курсантами следует инструктор с позывным Философ, который старается как можно меньше комментировать действия своих учеников в процессе. Его задача добиться того, чтобы выпускники учебного центра сами замечали и анализировали свои ошибки. И после завершения зачистки окопа от условного противника курсанты действительно раньше, чем инструктор, торопятся рассказать, где отработали не так как нужно, а где, наоборот, смогли вовремя сориентироваться.

Разбор ошибок инструктор проводит дважды: непосредственно с двойкой, которая их допустила, а по возвращении на исходный рубеж — со всей остальной группой, которая так же внимательно следила за действиями своих товарищей в окопе.

«Я считаю, что нам нужны думающие солдаты, от рядового. Думающие! — объясняет Философ. — Сейчас не XVIII век, где капрал сказал и нужно делать, отключив башку. В тебя летит ядро, а ты стой и держи строй. Война стала интеллектуальной. Тут надо думать».

Философ, как и остальные инструкторы в учебном центре, — ветеран не одного конфликта. В 2022-м он не задумываясь отправился на СВО.

Учиться у врага

Учебный центр территориально находится в зоне СВО и структурно входит в состав бригады «Волк». Изначально на его базе проводилась подготовка людей, которые уже служат или только приходят служить в бригаду по контракту. Однако иногда на курсы отправляют сводные подразделения из разных соединений Вооружённых сил РФ. Как и нынешнюю группу этой категории курсантов, их готовят на инструкторов.

RT

На базе учебного центра дают знания и навыки по всему, что нужно штурмовой пехоте: снайперской подготовке, работе с тяжёлым пехотным вооружением, с групповым пехотным вооружением, инженерно-сапёрная подготовке и тактической медицине.

Вернувшись с очередной двойкой из окопа и разобрав её ошибки, Философ достаёт телефон и показывает что-то на экране обступившим его курсантам.

«Я вам уже скидывал, но повторю. Вот Андрей Маркин, ветеран «Вымпела», у него серия книжечек: «Справочник пехотинца», «Ускоренная тактическая подготовка» и отдельно, как дополнение, «Альбом тактических схем». Там доступно излагаются вопросы именно обучения, причём как раз на уровне от малых групп через отделения до взвода и роты. То есть весь путь как раз от боевых двоечек», — объясняет Философ и показывает на окоп, тем самым ещё раз подчёркивая важность отрабатываемого элемента.

Инструкторы «Волка» используют при подготовке и опыт противника. В последнее время, как отмечает Философ, в свободном доступе появилось много переводной трофейной литературы ВСУ, которой он также делится со своими курсантами.

«Справочник территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Предназначен для командиров отделений, взводов, рот, — громко читает с телефона Философ и снова поднимает взгляд на курсантов. — То есть, опять же, это пехотная база. Вот, всё на русский переведено. Причём он свежий. Киев, 23-й год. И опять же, смотрите, как работает противник, чему он учится, как он работает, чего от него ждать».

«Спасибо, командир!»

Отработка норматива продолжается несколько часов, до обеда. Двойка за двойкой проходит окоп «на патрон и с боевыми гранатами». Затем приём пищи и получение БК, и снова несколько часов штурма траншеи. Каждый курсант по три раза проходит её, причём люди в двойках постоянно меняются, чтобы бойцы научились взаимодействовать с любым напарником.

RT

Солнце начинает садиться, и в последний раз на сегодня бойцы выходят из окопа вместе с Философом. Выпускной экзамен можно считать законченным. Оценок нет — только последние наставления инструктора. Он поздравляет подопечных не столько с окончанием курса подготовки, сколько с видимым результатом их общей работы.

«Начало получаться», — констатирует Философ. Обращаясь к своим теперь уже бывшим подопечным, которые уже скоро сами станут инструкторами, он просит их не теряться и продолжать поддерживать связь. Для инструкторов бригады «Волк» это очень важно.

Как потом объяснял мне Философ, помимо того, что общение хочется продолжать не только потому, что инструкторы «Волка» по-человечески переживают за людей, которые через них проходят, есть и момент аккумулирования опыта.

«Потому что самому нельзя получить весь опыт в принципе, из того, что я довожу до людей, моего личного опыта не так много, это не такой большой процент. Я не великий воин, не ветеран всего, чего только можно, нет, — говорит Философ. — Но я умею слушать других людей. И из этого собирается какая-то элементная база, которую я потом раскладываю по полочкам и анализирую. Поэтому мы стараемся обменяться контактами, стараемся поддерживать связь».

RT

После окончания напутственной речи Философа курсанты подходят к нему, чтобы попрощаться: каждый хочет лично пожать руку учителю и сказать: «Спасибо, командир!»