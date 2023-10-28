«Победа здравого смысла»: Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и сектором Газа

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между сторонами палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали Россия и ещё 119 государств, против выступили 14 стран, включая США и Израиль. Ещё 45 членов ГА ООН воздержались от голосования. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о победе здравого смысла.

Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию «Защита гражданского населения и отстаивание правовых и гуманитарных обязательств».

За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе РФ, Китай, Турция и ОАЭ. Также её поддержали ряд европейских стран. При этом воздержались от участия в голосовании 45 государств, среди которых Канада, Германия, Украина, Грузия, Италия, Япония, Польша и Сербия.

Против документа выступили 14 стран, в частности США, Израиль, Австрия, Венгрия, Хорватия и Чехия. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн назвал отвратительной позицию ГА ООН. По его словам, еврейское государство намерено уничтожить ХАМАС «точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ*».

Документ был разработан группой арабских стран при поддержке других государств, включая Россию. В нём содержится призыв к немедленному гуманитарному перемирию.

Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении по мотивам голосования отметил, что на Генеральной Ассамблее голос всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал. При этом он отметил, что Совбез ООН из-за позиции западных делегаций не смог принять никакого решения.

«Это не победа какой-либо национальной позиции. Это победа здравого смысла, справедливости, соображений гуманизма. Это материальное воплощение той огромной обеспокоенности по поводу судеб мирных жителей в Газе и Израиле, которые всех нас объединяют. Данная резолюция — меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать», — заявил он.

По его мнению, необходимо послать единый чёткий сигнал о необходимости скорейшего прекращения насилия и возвращения к мирным переговорам.

«Их исходом должно стать создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Это более чем что-либо другое будет способствовать безопасности ближневосточных государств, включая Израиль, и миру в регионе», — подчеркнул Небензя.

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В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заметил, что голосование в ООН разделило мир по совершенно неожиданным линиям.

«Оказывается, в мире ещё достаточно места для искренних реакций, пусть и самых разных. Совесть в мировой политике пока не списана в архив окончательно, как казалось ещё недавно», — написал он в своём Telegram-канале.

Расширение сухопутной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в ходе ночного удара главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаба.

Как следует из заявления пресс-службы ЦАХАЛ, Абу Ракаб отвечал в ХАМАС за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону.

Всего за ночь израильские военные самолёты нанесли удары по 150 целям на севере сектора Газа, поразив туннели, подземные помещения и инфраструктуру. Также, согласно данным израильской стороны, было ликвидировано несколько бойцов ХАМАС.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла авиаудар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

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Вечером 27 октября Израиль объявил о расширении масштабов сухопутной операции в секторе Газа. По словам официального представителя ЦАХАЛ, увеличивается темп атак. По данным палестинского движения ХАМАС, сектор Газа подвергся атаке «с суши, моря и воздуха».

Регион оказался полностью отрезан от внешнего мира, там не работает ни связь, ни интернет. Это подтвердили в международных организациях: исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщили, что потеряли связь со своими сотрудниками в регионе.

При этом утром 28 октября член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака сообщил телеканалу Al Mayadeen, что попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась, израильская армия понесла большие потери.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.