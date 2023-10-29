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SCMP: спикер палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ

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Издание South China Morning Post опубликовало статью, в которой высказывается мнение, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон окончательно завершит так называемое контрнаступление украинских военных.

«Джонсон выступает против продолжения спонсирования Киева, а контролируемая республиканцами палата представителей может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине», — говорится в публикации.

Газета подчёркивает, что военная поддержка киевских властей со стороны западных стран является единственным спасательным кругом для Украины и если США перестанут помогать Киеву, то крайне маловероятно, что сама по себе Европа сможет восполнить этот пробел, если вообще изъявит такое желание.

«В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжёлые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», — пишет автор материала.

Отдельно в статье подчёркивается, что санкции против России не приносят результата, наоборот, темпы роста её экономики позволят ей перегнать таковую в ФРГ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что действия Соединённых Штатов свидетельствуют о том, что Вашингтон поставил крест на Украине.

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