Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

За последние несколько дней Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. При этом, по данным СМИ, израильские военные проводят ограниченную наземную операцию в северной части сектора Газа по рекомендации администрации президента США. Между тем, как следует из данных благотворительной организации Save the Children, за последние три недели в ходе военных действий в зоне конфликта погибли 3195 детей.

Армия обороны Израиля за последние несколько дней поразила более чем 600 объектов палестинского движения ХАМАС.

«Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции в секторе Газа. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанёс удары более чем по 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

При этом в ходе боестолкновений в секторе Газа были уничтожены десятки бойцов ХАМАС, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильских военных.

Беспилотником было поражено место сосредоточения живой силы ХАМАС внутри здания, в котором находились более 20 человек. Также были обнаружены вооружённые лица и пусковая установка противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар, для нанесения удара был направлен истребитель.

Разрушения в районе Аль-Захра в секторе Газа в результате ударов армии Израиля

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на обстрелы из Сирии был нанесён авиудар по военной инфраструктуре на сирийской территории.

Между тем ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники утверждает, что израильские военные использовали токсичный газ, перед тем как проникнуть в сектор Газа. По их данным, подобная тактика применялась ЦАХАЛ «в основных районах операции, в частности в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне».

Также по теме Переход к новой фазе: как Израиль развивает военную операцию в секторе Газа Израиль перешёл к новой фазе военных действий в секторе Газа, сообщил министр обороны Йоав Галант. По его словам, израильские военные...

В свою очередь, газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что Израиль проводит ограниченную наземную операцию в северной части сектора Газа по рекомендации администрации президента США Джо Байдена. Источник также указал, что израильские власти в настоящее время выступают против полномасштабного наземного наступления, поскольку это может поставить под угрозу заложников, находящихся в секторе Газа.

Более 3 тыс. детей погибли в секторе Газа

С 7 октября в ходе военных действий в секторе Газа погибли 3 195 детей, сообщили в международной благотворительной организации Save the Children.

Отмечается, что за три недели было убито больше детей, чем в вооружённых конфликтах, имевших место в более чем 20 странах, начиная с 2019 года.

«Три недели насилия вырвали детей из семей. Цифры ужасают, но насилие в секторе Газа усиливается, поэтому гораздо больше детей остаются в серьёзной опасности», — заявил директор Save the Children в Палестине Джейсон Ли.

По данным организации, ещё около 1 тыс. несовершеннолетних числятся пропавшими без вести и могут находиться под завалами.

В то же время, как сообщает Армия обороны Израиля, в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся 30 детей. В знак солидарности с удерживаемыми в плену жители Берлина выкатили детские коляски к Бранденбургским воротам, передаёт Ruptly.

Жители Берлина выкатили детские коляски к Бранденбургским воротам

Кроме того, в управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отметили, что более 1,4 млн человек в секторе Газа были вынуждены покинуть дома.

«Прямых переговоров между Израилем и ХАМАС нет и не может быть»

Израиль не рассматривает возможность прекращения боевых действий с ХАМАС, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», — добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что еврейское государство не собирается уничтожать сектор Газа.

«Я не знаю, откуда это берётся, но такого плана нет. Есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников. Всё», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью БЕЛТА указывал, что если сектор Газа будет уничтожен, то это создаст катастрофу ещё «на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия».