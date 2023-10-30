Times of Israel: текущие операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США
Такое заявление со ссылкой на неназванного американского чиновника было опубликовано в Times of Israel.
«Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — говорится в публикации.
Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля.
Также в ABC отметили, что США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны.
При этом в NYT заявили, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в секторе Газа из-за США.