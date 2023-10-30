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Times of Israel: текущие операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США

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Текущие точечные наземные операции армии Израиля в секторе Газа соответствуют рекомендациям администрации президента США Джо Байдена.

Такое заявление со ссылкой на неназванного американского чиновника было опубликовано в Times of Israel

«Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава», — говорится в публикации.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля.

Также в ABC отметили, что США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны.

При этом в NYT заявили, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в секторе Газа из-за США.

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