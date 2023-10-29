NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе из-за США

Израиль решил отложить проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа по согласованию с США, говорится в публикации газеты The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Издание указывает, что решение провести более ограниченные наземные операции было принято в связи с предложением, которое недавно выдвинул министр обороны США Ллойд Остин.

Отмечается, что Израиль проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе представителей ХАМАС в дело вступают более крупные силы.

Ранее сообщалось, что заседание СБ ООН по операции Израиля в секторе Газа намечено на 30 октября.