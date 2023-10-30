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Полковник Макгрегор: политика США может привести к уничтожению Израиля

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Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля.

По его словам, существуют все предпосылки для «очень крупной войны». 

Кроме того, Макгрегор отметил, что Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям, уже, к примеру, оставив Украину в руинах.

«Я очень боюсь, что если эта региональная война продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», — сказал  полковник.

Ранее в Bloomberg заявили, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться до полугода.

Также сообщалось, что авианосец США был замечен по пути на Ближний Восток.

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