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Stars and Stripes: авианосец США замечен по пути на Ближний Восток

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Американский авианосец Dwight D. Eisenhower замечен в Средиземном море по пути на Ближний Восток, сообщает издание Stars and Stripes.

«Вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X», — говорится в материале.

В ВМС США не ответили на сообщение издания с просьбой подтвердить прибытие судна.

В статье также приводятся фотографии авианосца, размещённые в соцсетях.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США сообщила, что Соединённые Штаты допускают отправку второго авианосца к побережью Израиля на фоне эскалации конфликта Тель-Авива с радикальным движением ХАМАС.

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