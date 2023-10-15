ABC News: второй авианосец США направился в восточную часть Средиземного моря

Второй американский авианосец Dwight D. Eisenhower направился в восточную часть Средиземного моря.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что Dwight D. Eisenhower присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald R. Ford.

Ранее в Белом доме заявили о переброске второго авианосца США в Средиземное море.

Также сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».