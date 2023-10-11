Узнать больше

В Белом доме заявили о переброске второго авианосца США в Средиземное море

Короткая ссылка
Ещё один американский авианосец — Dwight D. Eisenhower — направляется в Средиземное море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заявили о переброске второго авианосца США в Средиземное море
  • Gettyimages.ru
  • © uschools

«Я также отмечу, что авианосец Dwight D. Eisenhower и его ударная группа отправятся для заранее запланированной, давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС США», — приводит ТАСС его слова.

Накануне стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

По словам президента России Владимира Путина, отправка американского авианосца Gerald R. Ford на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить