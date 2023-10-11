В Белом доме заявили о переброске второго авианосца США в Средиземное море

Ещё один американский авианосец — Dwight D. Eisenhower — направляется в Средиземное море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я также отмечу, что авианосец Dwight D. Eisenhower и его ударная группа отправятся для заранее запланированной, давно запланированной переброски в зону ответственности Европейского командования ВС США», — приводит ТАСС его слова.

Накануне стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

По словам президента России Владимира Путина, отправка американского авианосца Gerald R. Ford на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг.