Путин усомнился в целесообразности присутствия флота США у берегов Израиля

Отправка американского авианосца Gerald R. Ford с ударной группой на восток Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта — непонятный с военной точки зрения шаг, считает президент России Владимир Путин.

«Я не вижу какого-то смысла с военной точки зрения... Зачем? Что они собираются делать? Наносить удары с помощью палубной авиации? Куда? По кому? Просто не вижу смысла с военной точки зрения», — сказал он в интервью журналисту Al Ghad Амро Абдель Хамиду.

Президент допустил, что присутствие флота США в регионе может быть элементом военно-политической поддержки.

«Но, на мой взгляд, сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий», — добавил он.

Накануне стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США писала, что Соединённые Штаты допускают отправку второго авианосца к побережью Израиля.