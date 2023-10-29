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Bloomberg: наземная операция ЦАХАЛ в Газе может продлиться до полугода

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Проведение наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, сообщило агентство Bloomberg.
Bloomberg: наземная операция ЦАХАЛ в Газе может продлиться до полугода
  • AP
  • © Ilan Assayag

Указывается, что Израиль решил выбрать более осторожный подход вместо массированной операции. Главной целью называется полная ликвидация палестинского движения ХАМАС.

По данным издания, ЦАХАЛ намерен прекратить ситуацию, где сектор Газа является «источником антиизраильского насилия». В материале говорится, что партнёры Израиля, в том числе и США, оказывают давление на страну.

Ранее газета The New York Times написала, что Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе из-за США.

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