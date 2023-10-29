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ABC: США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны

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Вашингтон потребовал, чтобы израильская армия применяла полученное американское оружие только по законам войны.
ABC: США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней», — добавил он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон выдвигает соответствующие требования каждый раз, когда поставляет вооружения какой-либо стране.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден 29 октября проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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