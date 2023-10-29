ABC: США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны

Вашингтон потребовал, чтобы израильская армия применяла полученное американское оружие только по законам войны.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

«То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней», — добавил он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон выдвигает соответствующие требования каждый раз, когда поставляет вооружения какой-либо стране.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден 29 октября проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.