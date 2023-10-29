ABC: США призвали Израиль использовать передаваемое оружие по законам войны
- AP
- © Petros Giannakouris
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.
«То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней», — добавил он.
Салливан подчеркнул, что Вашингтон выдвигает соответствующие требования каждый раз, когда поставляет вооружения какой-либо стране.
Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден 29 октября проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.