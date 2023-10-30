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Al Mayadeen: армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в Газу

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Израильская армия использовала токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа, сообщают источники издания Al Mayadeen.

По данным источников издания, отравляющее вещество использовали «в основных районах операции, в частности в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне».

При этом в Al Mayadeen не уточняется, о каком именно газе идёт речь.

Ранее армия Израиля заявила, что за последние несколько дней нанесла удары более чем по 600 объектам ХАМАС.

Также в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении десятков радикалов в секторе Газа, забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях.

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