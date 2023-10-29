Переход к новой фазе: как Израиль развивает военную операцию в секторе Газа

Израиль перешёл к новой фазе военных действий в секторе Газа, сообщил министр обороны Йоав Галант. По его словам, израильские военные нанесли удары по силам ХАМАС «на земле и под землёй». Наряду с этим ЦАХАЛ вновь призвал палестинцев ради собственной безопасности переместиться из северной части Газы на юг анклава. Между тем посол Палестины предупредил Израиль, что полноценная наземная операция «может привести к вовлечению других стран в войну». Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция готовится объявить Израиль «военным преступником».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что еврейское государство перешло к новой фазе военных действий в секторе Газа. По его словам, они будут продолжаться до получения дальнейших приказов.

«Мы прошли один этап войны. Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы нанесли удары на земле и под землёй, мы атаковали террористов на всех уровнях, во всех местах», — сказал он.

Вдобавок, ЦАХАЛ выпустил срочную военную рекомендацию для всех жителей северной части Газы и города Газа, призвав их ради собственной безопасности переместиться на юг анклава. Как заявляют в Израиле, это временная мера: «Вернуться в северную часть Газы можно будет, как только завершатся интенсивные боевые действия».

В свою очередь, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль предупредил Израиль о том, что полноценная наземная операция «может привести к вовлечению других стран в войну».

«До сих пор мы не знаем, когда Израиль начнёт наземную операцию, они нападают и со своей стороны осложняют ситуацию ежедневно. Мы не хотим наземную операцию, это будет очень опасно», — сказал он в интервью ТАСС.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», постепенно в боевые действия между Израилем и ХАМАС начинает вовлекаться ливанская «Хезболла». К тому же йеменские хуситы стали применять ракеты Quds, а также БПЛА Samad-3, которые уничтожаются силами ПВО кораблей США в Красном море.

Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения «Хезболла».

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Если сектор Газа будет уничтожен, то это создаст катастрофу ещё «на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Поэтому, конечно, нужно останавливаться. И нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде: ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет», — заявил он в интервью БЕЛТА.

Иран и США

Наряду с этим иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию, полученную от органов госбезопасности исламской республики, сообщило, что в наземных манёврах Израиля в ночь на 28 октября участвовало около пяти тыс. американских военных.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил Соединённые Штаты в связи с их безоговорочной поддержкой Израиля. По его словам, если Вашингтон продолжит данную политику, то «будут открыты новые фронты против США, а «ситуация может выйти из-под контроля во всем регионе». В интервью Bloomberg он подчеркнул, что страна будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

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В Пентагоне опровергли информацию о причастности американских военных к наземным манёврам Израиля.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — заявил официальный представитель ведомства в разговоре с ТАСС.

Между тем Йоав Галант и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили военные операции в секторе Газа. Американский министр указал на необходимость сосредоточить внимания на незамедлительной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в регионе и акцентировал важность освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

Реакция Турции и Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится объявить Израиль «военным преступником». Об этом он заявил на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, который по его словам, собрал 1,5 млн человек.

Он также назвал Израиль страной-оккупантом, подчеркнув, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. Говоря о текущей ситуации в секторе Газа, он назвал происходящее «резнёй», ответственность за которую несёт Запад.

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Эрдоган также обратил на двойные стандарты со стороны западных государств.

«Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей. Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» — указал он.

После этих заявлений глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать дипломатических представителей еврейского государства из Турции. По его словам, будет проведена переоценка израильско-турецких отношений.

В свою очередь, МИД Саудовской Аравии осудил любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, которые не только угрожают жизни мирных палестинских граждан, но и создают бесчеловечные условия.

«Королевство требует от международного сообщества взять на себя ответственность за немедленное прекращение военной операции Израиля в секторе Газа, а также предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа», — говорится в сообщении.