Военная хроника рассказала, как проходит наземная операция Израиля в секторе Газа

Военная хроника сообщила, как проходит наземная операция Израиля в секторе Газа.

«Активность боевых действий постепенно нарастает, однако об уличных боях говорить пока не приходится», — сказано в материале.

Отмечается, что основная часть пехоты и бронетанковых войск Израиля прошла всего 1,5—2 км от КПП «Эрез» и сосредоточена приблизительно в 1,5 км от восточных районов Бейт-Лахиа и Ататра в секторе Газа.

Кроме того, активного продвижения вглубь районов Палестины в данный момент нет: танки и другая бронетехника сосредоточены на подавлении огневых точек ХАМАС, откуда палестинцы пытаются работать по израильским танкам из противотанковых комплексов.

Военная хроника также пишет, что ЦАХАЛ пока не несёт серьёзных потерь и в целом этого удаётся добиться через отказ от использования второстепенных дорог.

Кроме того, танки Merkava Mk.4 и другая техника действуют по сценарию боевых действий Соединённых Штатов: когда колонна с техникой попадает под обстрел, к месту прибывают ударные беспилотники или истребители F-16.

«Пока господство в воздухе позволяет израильской армии медленно продвигаться вперёд, однако командование ЦАХАЛ явно осторожничает, избегая извилистых дорог, на которых могут быть устроены засады», — сказано в материале.

Так, отмечается, что первые трудности с засадами уже начались: рейд ЦАХАЛ в районе Аль-Магази на лёгкой технике провалился из-за устроенной палестинцами засады. Лёгкая техника была частично уничтожена, и после этого палестинцы сообщили о нескольких пленных израильтянах.

Кроме того, неудачей закончилась и попытка высадки морского десанта израильской армии на пляже у города Рафах. После высадки израильский спецназ попал в засаду и был эвакуирован.

Военная хроника также пишет, что серьёзных изменений в тактике палестинцев нет: мобильные группы с ПТРК передвигаются вокруг высот в Бейт-Лахиа на севере сектора Газа, используя подземные тоннели и ходы, прорытые в складках местности.

Уточняется, что наиболее интенсивные бои фиксируются в районе Аль-Ауда — господствующей высоты около города Бейт-Ханун.

Также значительная часть активности палестинцев (и как следствие — ЦАХАЛ) также сосредотачивается вокруг города Джебалия, под которым ранее могли быть оборудованы подземные тоннели с выходами в непосредственной близости от разделительного барьера между сектором Газа и Израилем.

«Днём 28 октября палестинские бригады «Аль-Кассам» заявили, что подвергли ракетному обстрелу израильскую военную базу «Зиким» в 4 км к северу от сектора Газа», — сказано в материале.

Отмечается, что с военной и тактической точек зрения ценность удара практически нулевая, но там до недавнего времени находились резервы ЦАХАЛ, о состоянии которых сейчас неизвестно.

Военная хроника также рассказала, что постепенно в боевые действия между Израилем и ХАМАС начинает вовлекаться ливанская «Хезболла».

Так, помимо уничтожения танков ЦАХАЛ из ПТРК, группировка постепенно применяет реактивные снаряды и баллистические ракеты.

Кроме того, прощупывание силами ПВО американских кораблей в Красном море начали йеменские хуситы. Повстанцы активно применяют ракеты Quds, а также БПЛА Samad-3.

Пока их количество критически мало для нанесения массированных ударов, но, судя по всему, йеменские силы безопасности только нащупывают оптимальный маршрут их применения, говорится в материале.

Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.