Военная хроника: операцию Израиля в Газе прикрывают самолёты ВВС США и НАТО

Наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.

Об этом пишет Военная хроника.

«В данный момент менее чем в 100 км западнее побережья Ливана находится самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER42», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт вылетел с авиабазы ВВС США Суда-Бэй на греческом острове Крит.

По данным Военной хроники, рядом с ним дежурит британский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon MRA1 (бортовой RFR7040) с авиабазы Сигонелла в Италии.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.