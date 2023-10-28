Израильский посол: Израиль ещё не начал наземную операцию в Газе
Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что военные Израиля ещё пока не начинали широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.
- Gettyimages.ru
«Это ещё не широкомасштабная наземная операция», — цитирует ТАСС ответ посла на соответствующий вопрос.
Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.
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