Израильский посол: Израиль ещё не начал наземную операцию в Газе

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что военные Израиля ещё пока не начинали широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа.

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«Это ещё не широкомасштабная наземная операция», — цитирует ТАСС ответ посла на соответствующий вопрос. Ранее Военная хроника сообщила, что наземную операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа прикрывают самолёты ВВС США и НАТО.