США могут направить до $90 млн украинским фермерам для восстановления производства

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует объявить тендер на поддержку украинских производителей зерновых и масличных культур. По замыслу авторов, проект повысит эффективность производства и обеспечит «выгодный сбыт продукции», чтобы восстановить доходы украинских аграриев до «довоенного» уровня. С документом ознакомился RT.

«Малые и средние фермерские хозяйства Украины, занимающиеся выращиванием зерновых и масличных культур, имеют низкие, ниже довоенного уровня, показатели урожайности и объёма производства, поскольку они должным образом не используют высокоурожайные сорта и достаточное количество соответствующих сельскохозяйственных ресурсов и услуг», — говорится в тексте документа.

В рамках инициативы агентство планирует расширять производство и улучшать доступ украинских фермеров к «прибыльным рынкам».

«Цель инициативы по урожаю — дать возможность фермерам, выращивающим зерновые и масличные культуры (в том числе из маргинализированных и недостаточно обеспеченных групп населения), восстановить производство и доходы по целевым товарам по крайней мере до довоенного уровня…» — отмечается в описании гранта.

На реализацию проекта в сельскохозяйственном секторе Украины правительство США может выделить до $90 млн. Контракт будет рассчитан на пять лет.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT оценил инициативу США как попытку замаскировать коррупцию.

«Мне кажется, это на самом деле попытка масштабного отмыва денег. Потому что поддерживать в нынешних условиях украинских фермеров — крайне рискованное предприятие. Вполне возможно, здесь есть такой медийный, имиджевый момент», — отметил эксперт.

Ранее USAID планировало нанять специалиста для повышения осведомлённости о «помощи» США Украине и Белоруссии.