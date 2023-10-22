США могут направить до $90 млн украинским фермерам для восстановления производства
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Малые и средние фермерские хозяйства Украины, занимающиеся выращиванием зерновых и масличных культур, имеют низкие, ниже довоенного уровня, показатели урожайности и объёма производства, поскольку они должным образом не используют высокоурожайные сорта и достаточное количество соответствующих сельскохозяйственных ресурсов и услуг», — говорится в тексте документа.
В рамках инициативы агентство планирует расширять производство и улучшать доступ украинских фермеров к «прибыльным рынкам».
«Цель инициативы по урожаю — дать возможность фермерам, выращивающим зерновые и масличные культуры (в том числе из маргинализированных и недостаточно обеспеченных групп населения), восстановить производство и доходы по целевым товарам по крайней мере до довоенного уровня…» — отмечается в описании гранта.
На реализацию проекта в сельскохозяйственном секторе Украины правительство США может выделить до $90 млн. Контракт будет рассчитан на пять лет.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT оценил инициативу США как попытку замаскировать коррупцию.
«Мне кажется, это на самом деле попытка масштабного отмыва денег. Потому что поддерживать в нынешних условиях украинских фермеров — крайне рискованное предприятие. Вполне возможно, здесь есть такой медийный, имиджевый момент», — отметил эксперт.
Ранее USAID планировало нанять специалиста для повышения осведомлённости о «помощи» США Украине и Белоруссии.