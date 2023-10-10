USAID наймёт специалиста для повышения осведомлённости о «помощи» США Украине и Белоруссии

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало информацию о вакансии старшего советника по коммуникациям, основная задача которого — повышать осведомлённость общественности об американской помощи Украине и Белоруссии. С документом ознакомился RT.

«Старший советник по коммуникациям будет ключевой фигурой группы руководителей старшего звена и отдела управления программой региональной миссии... основная задача которого — повышать осведомлённость общественности о помощи и поддержке, оказываемой Соединёнными Штатами Украине и Белоруссии», — отмечается в документе.

В рамках своих обязанностей сотрудник должен будет освещать реакцию представительства USAID на действия России на Украине.

Ему предстоит разрабатывать и внедрять «высокоэффективные коммуникационные стратегии и кампании», а также создавать и редактировать корреспонденцию и просветительские материалы ведомства.

Согласно договору, старший советник по коммуникациям должен взаимодействовать с коллегами из Вашингтона, главным офисом USAID, межведомственными структурами, международными СМИ, гражданским обществом, частным сектором и властями принимающей страны.

Договор рассчитан на год с возможностью продления до четырёх лет. Зарплата будущего представителя USAID может составить до $152 тыс. в год.

Как следует из документа, миссия USAID на Украине и в Белоруссии является «самой крупной и наиболее всеобъемлющей в регионе Европы и Евразии». Она включает комплекс из более чем 40 отдельных мероприятий с общим бюджетом, приближающимся к $2 млрд.

Ранее в USAID объявляли о поиске сотрудника для поддержки проектов в сфере здравоохранения на Украине.