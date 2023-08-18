США наймут консультанта для «поддержки» избирательных процессов в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) поможет властям Грузии в «повышении честности выборов». Ведомство объявило о поиске специалиста, который займётся внедрением американской стратегии по политическим процессам в стране. С описанием вакансии ознакомился RT.

Представительство USAID в Грузии планирует нанять специалиста — гражданина США — на должность старшего советника по вопросам выборов и политических процессов.

Как следует из заявки ведомства, ему среди прочего предстоит руководить разработкой и внедрением стратегического плана агентства по выборам и политическим процессам в Грузии.

Цель этих мероприятий — «поддержать честность» парламентских и президентских выборов в 2024 году, а также муниципальных выборов в 2025-м, пояснили в ведомстве.

«USAID/Грузия сотрудничает с правительством Грузии, местными организациями гражданского общества и международными НПО для повышения честности выборов и вовлечённости граждан в политические процессы», — говорится в документе.

По словам сотрудников USAID, проекты американского агентства направлены на то, чтобы дать возможность избирателям Грузии «эффективно требовать» предвыборных платформ и политических программ, которые отвечали бы их нуждам.

«Чтобы в конечном итоге граждане Грузии и их разнообразные интересы лучше представлялись и удовлетворялись в рамках имеющейся политической системы», — отмечается в заявке.

Работа советника по вопросам выборов, вероятнее всего, будет связана с координацией действий оппозиции, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с RT он назвал деятельность USAID вмешательством в дела Грузии.

«США нужен человек, который хорошо знает ситуацию и может работать с противниками власти как на месте, так и удалённо. Это беззастенчивое вмешательство с расчётом на то, что где-то нынешняя власть может дать трещину, проявить слабость. Политические наступления происходят так же, как военные: нужно найти слабое место у противника и направить туда ресурсы. Для этого требуется человек, который знает поле и который не будет с порога оттуда выброшен», — рассказал политолог.

Ранее стало известно о планах Госдепа США заняться «подготовкой» грузинских учителей и «улучшить» начальное и среднее образование в стране.