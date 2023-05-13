В Центре европейских реформ призвали ослабить российское влияние в Грузии и Молдавии

Британский аналитический центр Centre for European Reform (CER) опубликовал доклад, в котором предложил западным странам укрепить устойчивость Грузии и Молдавии к российскому влиянию, пока внимание Москвы «сосредоточено на других проблемах». С документом ознакомился RT.

По мнению автора доклада — руководителя внешнеполитического направления Центра европейских реформ Йэна Бонда — Запад заинтересован в том, чтобы Грузия и Молдавия, «как и Украина, стали стабильными и процветающими членами ЕС, а в перспективе — и НАТО».

Это будет означать «сокращение рычагов воздействия» России на обе страны и помощь в укреплении их устойчивости к влиянию Москвы, считает аналитик.

По его словам, в текущей ситуации у Евросоюза и в целом у стран Запада может возникнуть желание игнорировать Молдавию с её евроскептически настроенным населением и Грузию «с её надоедливым правительством» и вместо этого концентрироваться на задачах по восстановлению Украины, а также её вступлению в ЕС и НАТО.

Однако, как убеждён автор доклада, в долгосрочной перспективе «стабильность в Восточной Европе и на Кавказе» будет лучше обеспечена, если Запад продолжит мыслить в более широком геополитическом контексте и вкладывать средства в то, чтобы Грузия и Молдавия не оказались под влиянием России.

«Пока внимание Москвы сосредоточено на других проблемах, у Запада есть возможность ослабить её влияние в обеих странах, что в плане безопасности сулит выгоды как для них самих, так и для Запада в Черноморском регионе и Юго-Восточной Европе», — утверждает Бонд.

Таким образом, в Центре европейских реформ отмечают, что если Запад рассчитывает на то, «чтобы Молдавия была в его лагере», необходимо продемонстрировать населению страны, что более тесные связи с ЕС имеют конкретные преимущества.

В то же время Западу нужно показать, что он может обеспечить безопасность Грузии, если та «вновь обратится к Западу и откажется от российского влияния», говорится в докладе.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует назначить старшего советника по вопросам демократии и государственного управления в Молдавии.

А в марте 2023 года Еврокомиссия направляла грант в размере €9,2 млн на «укрепление роли» представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной.