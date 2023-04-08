США назначат советника по вопросам демократии и госуправления в Молдавии

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Оксана Соломатина, Анастасия Белоусова
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию старшего советника по вопросам демократии и государственного управления в Молдавии с окладом до $152 тыс. в год. С документом ознакомился RT.
США назначат советника по вопросам демократии и госуправления в Молдавии
  • AP

Согласно описанию контракта, советник по вопросам демократии и госуправления «отслеживает ключевые события в сфере политики и реформ», чтобы гарантировать, что разрабатываемые USAID программы ориентированы на определённые нужды, перспективы и вызовы.

Вместе с тем, по замыслу авторов, работник будет развивать личные контакты между гражданским обществом, международными организациями, частным сектором и соответствующими лицами в госаппарате Молдавии, а также «информировать заинтересованных лиц в правительстве США, в том числе руководство посольства и дипмиссии».

«(Советник по вопросам демократии и госуправления. — RT) проводит регулярные встречи с заинтересованными лицами в посольстве, другими донорами, партнёрами из государственного аппарата, организациями гражданского общества, партнёрами по реализации и другими с целью обмена информацией и координации программной деятельности», — говорится в описании документа.

В нём также подчёркивается, что соискателями могут быть только граждане США либо лица, не имеющие американского гражданства, но имеющие постоянный вид на жительство в Штатах. При этом претендентам нужна категория допуска «секретно».

Контракт рассчитан на один год начиная с 1 мая 2023-го с возможностью продления до четырёх раз.

Политолог Антон Орлов в разговоре с RT отметил, что США направляют советников для усиления прозападной пропаганды и антироссийских настроений в Молдавии.  

«Далеко не всем в Молдавии нравится, что происходит, поэтому оппозиционные настроения растут, не стихают уличные протесты. Это обусловлено как экономическими проблемами и колоссальной инфляцией, так и фактически сдачей руководством страны национальных интересов Западу», — пояснил эксперт.

Ранее USAID также искало представителя США в Молдавии «для создания стратегии на основе политики американского правительства».

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