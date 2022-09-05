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США намерены исследовать ТВ-аудиторию Молдавии

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Оксана Соломатина, Анастасия Румянцева, Александра Самсоненко
Посольство США в Молдавии объявило о начале приёма заявок на участие в программе по обеспечению «статистически достоверного» измерения телевизионных рейтингов в стране. С соответствующим документом ознакомился RT.
США намерены исследовать ТВ-аудиторию Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Puster / EyeEm

«Цель данной программы — создание независимого и заслуживающего доверия поставщика непредвзятых (открытых) данных по телеаудиториям в Молдавии для использования этой информации рекламодателями, СМИ и другими заинтересованными сторонами», — отмечается в тексте заявки.

Кандидатам предлагается «широко рассматривать задачу» и находить решения, позволяющие получать рейтинги, которые «отражают действительность». В числе возможных вариантов упоминается создание альтернативной системы измерения телерейтингов и сбор данных об аудитории от крупных интернет-провайдеров.

«Договориться о доступе к данным о зрительских аудиториях с крупными интернет-провайдерами, услуги которых включают доступ к ТВ, а также с другими, кто может располагать данными об аудиториях», — уточняют составители документа.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT предположил, что полученная информация может быть использована для формирования общественного мнения в Молдавии.

«Возможно, стоит задача не только получить реальную информацию о том, что люди смотрят, а дополнительно ещё влиять на формирование общественного мнения путём публикаций такой информации, которая не обязательно будет достоверной. Могут заявлять, что народ смотрит те или иные каналы, — таким образом сдвигать мнение населения туда, куда им нужно», — заявил эксперт.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин полагает, что США попытаются оказать влияние на молдавское общество, чтобы укрепить позиции действующего президента.

По мнению Бредихина, подобные исследования проводятся, чтобы унифицировать и подвести под те рамки, которые будет выставлять единый контрагент, всё телевизионное вещание, включая проправительственные, оппозиционные и нейтральные каналы.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.

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