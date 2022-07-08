США выделят $585 тысяч на подготовку «молодых лидеров» из Закавказья

Соединённые Штаты готовы выделить $585 тыс. на программу подготовки 60 студентов и выпускников учебных заведений в возрасте до 24 лет из Армении, Азербайджана и Грузии. Обучение будет проходить по направлениям, предполагающим в том числе «развитие лидерских качеств». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как следует из документа, прошедших конкурсный отбор молодых людей и девушек из перечисленных стран Закавказья отправят в США. Там они будут обучаться по ряду направлений: «предпринимательство», «ведение переговоров», «разрешение конфликтов», «общественная работа» и прочее.

Затем слушателям предстоит стажировка в американских общественных организациях.

«Тренинги, ориентированные на развитие лидерских качеств, социальное предпринимательство и вовлечение людей в жизнь общества, могут стать эффективным катализатором диалога в молодёжной среде, предлагая участникам программы и следующему поколению лидеров возможность заново открыть друг для друга человечность и культурную взаимосвязь», — уточняет американская сторона.

Предполагается, что по возвращении на родину слушатели начнут «реализовать общественные проекты при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя».

От будущих подрядчиков США ожидают конкретных результатов. В частности, на получателей финансирования возлагают задачу «активизировать будущих лидеров», которые поспособствуют достижению «социальных изменений мирным путём» и будут работать «на благо развития общества».

Также ожидается, что после завершения программы участники смогут выстраивать диалог и поддерживать связь с коллегами в регионе.

Курировать инициативу будет американское посольство в Азербайджане.

Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $175 тыс. на программу изучения английского языка на Украине, которая, помимо прочего, поможет «укрепить связи» между Киевом и Вашингтоном.

США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в республиках бывшего СССР.

По мнению ряда экспертов, такая американская политика направлена на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах, в том числе на постсоветском пространстве.